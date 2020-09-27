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“خلصونا بقا”

27
SEPTEMBER
2020
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مقدمة نشرة الأخبار المسائية - OTV - الأحد 27 أيلول 2020

 

“خلصونا بقا”.
هذا هو لسان حال اللبنانيين اليوم، على مسافة اقل من شهر من الذكرى السنوية الاولى للتحركات التي اشعلتها قضية الرسم على الواتساب في 17 تشرين الاول 2019.


في البداية، أمل اللبنانيون خيرا، بعدما ضاقوا ذرعا بطبقة سياسية، لم ينجح اكثرها سوى في الفشل، فشاركت اعداد كبيرة منهم في حركة شعبية عمت المناطق، وخرقت حدود المذاهب والطوائف.


لكن مع الوقت، ظهرت شعارات متضاربة، وغاب المشروع الموحد، فتبدد الحلم، واستتب الامر للوهم، وبانت حقيقة مشاركة الاحزاب، وانتقلتا من رفض رسم الواتساب والمطالبة بالاصلاح الاقتصادي والمالي وتحسين الوضع المعيشي، الى القرار 1559 وسحب سلاح المقاومة، مرورا بالمطالبة باسقاط النظام من دون بديل، وتوطين النازحين واللاجئين. اما الثابت الوحيد على مدى عام فكان التعرض لرئاسة الدولة، وكيل الشتائم لجبران باسيل، وصولا الى ما تكشف اليوم من حقد دفين، عبر تمني الاسوأ لرئيس التيار الوطني الحر الذي اعلن اصابته بكورونا.

 


“خلصونا بقا”.
هذه هي خلاصة عام مضى تقريبا، لم تكن نتيجته الا تعميق الازمة، وتوسيع اطار المأساة، وتأمين الحماية للفاسدين الحقيقيين من خلال مقولة “كلن يعني كلن”.
“خلصونا بقا” من التبعية للخارج، ومن التعطيل الدائم في الداخل.
“خلصونا بقا” من التكاذب اليومي حول المشكلة الفعلية التي يدركها الجميع لكنهم يهربون الى الامام.
“خلصونا بقا” من اضاعة الفرص. فكل المطلوب اليوم، معروف منذ سنين. ومن سخرية القدر ان من عرقلوه، ينادون اليوم بالعفة، ويدعون الى تحقيقه.
“خلصونا بقا”. كل دجلكم لم يعد ينفع، ووقت الحق قد حان، فأعدوا الطريق..

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