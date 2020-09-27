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بالصور - تحوير خبيث لكلام ماكرون في بعض الإعلام يستهدف الرئيس عون

27
SEPTEMBER
2020
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ظهر عنوان في البازار الاعلامي اللبناني تناقلته ببغائياً عدد من وسائل الإعلام اما عن جهل في اللغة الفرنسية او من منطلق خبيث يهدف إلى تحميل الرئيس عون فشل المسعى لتشكيل حكومة جديدة، تحت عنوان "ماكرون: أحمّل مسؤولية الفشل لكل القادة اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس عون"


إزاء هذا التلاعب المكشوف لا بد من التذكير بالوقائع التالية:

أولا: لقد كان واضحا كلام الرئيس ماكرون الذي حمل الثنائي الشيعي المسؤولية إضافة إلى الرئيس الحريري، الذي اجتهد من نفسه واضعا فيتوهات مذهبية على الحقائب.

ثانيا: تناول الرئيس ماكرون الرئيس عون في معرض حديثه وقال "على الرئيس عون مسؤولية مؤسساتية خلال الساعات المقبلة لاعادة تكليف رئيس حكومة جديد ونأمل ان نصل خلال الاسابيع المقبلة الى تشكيل حكومة".


ثالثا: الجملة - العنوان الموزع بطريقة مستغربة لم يرد في مؤتمر الرئيس ماكرون.

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