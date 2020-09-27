بري: الجميع مدعو لقراءة مشهد الشمال الحزين والبداية من هناك

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علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الاستهدافات الارهابية التي طاولت الجيش والقوى الامنية في الشمال، وقال: "لبنان وشماله الابي والمحروم في عين عاصفة الارهاب، ودائما المؤسسة العسكرية والقوى الامنية ضباطا ورتباء وافرادا تضحيات وأداء لا يقبل القسمة وبذل حتى الشهادة، إفتداء للوطن وصونا لوحدته واستقراره وحماية لسلمه الاهلي".

أضاف: "مجددا الدعوة للجميع لقراءة مشهد الشمال الحزين، فالبداية تبدأ من هناك، من لدن لغة الشهداء، لغة الجيش والقوى الامنية، فمن لا يفهم لغتهم في هذه اللحظات الحرجة، لا يمكن أن يفهم لغة وطنه".

وختم بري: "الرحمة للشهداء وأحر التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية ولكل اللبنانيين والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".