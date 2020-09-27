قيادة الجيش نعت الشهيدين النشار وصقر

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العسكريين اللذين استشهدا بعد إقدام عناصر إرهابية على إطلاق النار على أحد مراكز الجيش في محلة عرمان - المنية بتاريخ 27/9/2020، وهما: العريف محمد خالد النشار، والعريف المجند أحمد خالد صقر، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

العريف الشهيد محمد خالد النشار

- من مواليد 25 /12 /1991 عيات - عكار.

- تطوع في الجيش بتاريخ 12 /12 /2017.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش مرتين وتهنئته ثلاث مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 27 /9 /2020 الساعة 11,00 من المستشفى الحكومي - طرابلس إلى بلدة عيات - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13,00، ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي للرجال قبل الدفن وبعده وبتواريخ 28، 29 و30 /9 /2020 في قاعة مسجد بلدة عيات - عكار، وللنساء في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.

العريف المجند الشهيد أحمد خالد صقر

- من مواليد 2 /6 /2001 قشلق - عكار.

- مددت خدماته في الجيش اعتبارا من تاريخ 28 /07 /2018.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة وتهنئته مرتين.

- الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 27 /9 /2020 الساعة 11,30 من المستشفى الحكومي - طرابلس إلى بلدة قشلق - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15,00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في مسجد بلدة قشلق - عكار.