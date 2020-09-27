مجلس محافظة الشمال في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون : الرحمة على شهداء الجيش اللبناني

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أكد مجلس محافظة الشمال في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون أن أهلنا في عكار والشمال عموماً هم الخزان الوطني الشامل والعام لأبنائنا في الجيش اللبناني، وهم على مدى تاريخهم لم يبخلوا لا بالدم ولا بالعرق من أجل قوة ومناعة هذا الجيش اللبناني الذي يُثبت اليوم أنه هوالوطن.

وأضاف المجلس أن أبناء عكار رجال الجيش اللبناني كما كانوا دائماً وأبداً صمام الامان في الحفاظ على لبنان وطناً نهائياً اكل أبنائه.

وتوجه المجلس بالسلام والرحمة على شهداء الجيش اللبناني العريفين محمد خالد النشار والعريف أحمد خالد صقر بعد إقدام عناصر إرهابية على إطلاق النار على أحد مراكز الجيش في محلة عرمان والشفاء العاجل للجرحى، داعياً كل اللبنانيين إلى الوقوف مع جيشنا حامي حمى الوطن والأمين والضامن لكل أرواح كل المواطنين اللبنانيين.