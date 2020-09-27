درغام للمطالبين بالعفو العام: قتلة الجيش كانوا في السجون وخرجوا..الناس تعبت والوضع لا يحتمل الخفة في التعاطي

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توجه عضو تكتل " لبنان القوي"، النائب أسعد درغام في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة "البي سي" بالتعزية من أهلنا في عكار وقيادة الجيش جراء سقوط شهيدين ليل أمس في المعركة المستمرة ضد الارهاب، مؤكدا أن هناك إحتضان شعبي للقوى الأمنية في وادي خالد. داعيا كل المطالبين بالعفو العام لأخذ العبرة مما يجري اليوم، لأن الارهابيين الذين قتلوا الجيش اللبناني في البداوي والمنية كانوا في السجون وخرجوا.

وحول التطورات السياسية التي أدت الى إعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب أكد درغام "أن الكباش الداخلي كباش سياسي مرتبط بالمحاور الخارجية، وإذ إستمرينا على هذه الحال نحن نتجه الى فوضى اقتصادية وأمنية وإجتماعية، وهو ما يعكسه النزوح الى السفارات بهدف الهجرة، مؤكدا أن لا فرصة أمامنا سوى المبادرة الفرنسية، الظرف اليوم هو للتسهيل وليس لفرض شروط جديدة خارجة عن الدستور والأعراف المتبعة".

وقال: "للأسف لا مسؤولية في التعاطي إذ أن رؤساء الحكومات السابقين حاولوا فرض على اللبنانيين ما يدعوه حقا والقول أنه من حق رئيس الحكومة أن يفرض على كل الكتل البرلمانية تسمية كل الوزراء. والثنائي الشيعي حاول فرض شروط جديدة خارجة عن الدستور والأعراف المتبعة، وأشار الى أن الرئيس المكلف أديب لم يحمل ولا مرة مسودة تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية".

وحول العلاقة مع حزب الله لفت درغام الى "أن هناك تمايز واضح بين التيار وحزب الله لجهة تكريس واقع معين وكيفية النظر لبناء الدولة، ولكن هذا لا يؤثر على العناوين الكبيرة المرتبطة بإستراتجية حماية لبنان، فالمقاومة بحاجة لحاضنة شعبية ووطنية والمطلوب التقدم في كيفية مقاربة الملفات الداخلية".

ودعا درغام لمصارحة اللبنانيين عبر التأكيد على "أننا بحاجة لقناعة لدى الجميع لبناء دولة والقيام بالاصلاحات المطلوبة، فالتحديات وجودية ومصيرية ولن نتمكن من تغيير أي شيء بحال لم تتغير الذهنية في التعاطي"، لافتا الى "أن حكومة الرئيس دياب لم تتمكن من القيام بالانجازات المطلوبة بالرغم من أنها من لون واحد. مشددا على أن أزمة لبنان هي بسبب الفساد الذي يبدأ من القاعدة"، متسائلا، ماذا بإمكان الوزراء الاختصاصيين أن يقدموا، ونحن لا نتمكن من الاقتراب من رئيس دائرة تابع لأحد الأحزاب".

وحول موقف التيار الوطني الحر التيار من إعتذار أديب أشار درغام، الى "أن التيار سهل مهمة الرئيس المكلف بالكامل، فلم يطلب منه اي مطلب ولم يضع عليه اي شرط، كما لم يلتق به ولم يتشاور معه حتى لا يعطي الفرصة لخلق صعوبات".

وأشار الى "أن المهم الآن الإسراع بالاتفاق على شخصية تتولى تشكيل الحكومة، وأن يكون هناك اتفاق مع الرئيس المنوي تكليفه حول الحكومة وصيغتها، ‏لكي لا يتكرر ما جرى مع الرئيس أديب. مؤكدا على الجميع أن يدرك أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت، الناس تعبت، والانهيار المالي المصحوب بانهيار اقتصادي واجتماعي، ولا سيما مع اقتراب رفع الدعم عن المحروقات والدواء، والطحين.. لا يحتمل الخفة التي يتعامل بها كل المعنيين بهذا الملف".