بالصّور - الجيش ينعي العسكريَين اللذين استشهدا بإطلاق النار على أحد المراكز

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريَين اللذين استشهدا بعد إقدام عناصر إرهابية على إطلاق النار على أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية بتاريخ 27/9/2020، وهما: العريف محمد خالد النشار، والعريف المجند أحمد خالد صقر، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

• العريف الشهيد محمد خالد النشار

- من مواليد 25 /12 /1991 عيات - عكار.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 12 /12 /2017.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش مرّتين وتهنئته ثلاث مرّات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 27 /9 /2020 الساعة 11.00 من المستشفى الحكومي- طرابلس إلى بلدة عيات– عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي للرجال قبل الدفن وبعده وبتواريخ 28، 29 و30 /9 /2020 في قاعة مسجد بلدة عيّات – عكار، وللنساء في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.

• العريف المجند الشهيد أحمد خالد صقر

- من مواليد 2 /6 /2001 قشلق- عكار.

- مدّدت خدماته في الجيش اعتباراً من تاريخ 28 /07 /2018.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش مرّة واحدة وتهنئته مرّتين.

- الوضع العائلي: عازب.

يُنقل الجثمان بتاريخ 27 /9 /2020 الساعة 11.30 من المستشفى الحكومي- طرابلس إلى بلدة قشلق- عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدّة ثلاثة أيام في مسجد بلدة قشلق- عكار.