عناوين الصحف ليوم الأحد 27 أيلول 2020

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الديار: لــبـنـان دخــل مرحلة خــطــرة واعتذار أديــب زاد الوضــع صعوبــةً وتعقيداً

الصراع الأميركي السعودي مع ايران وحزب الله أجهض «جزئياً» المبادرة الفرنسية

عون سيدعو الى «مشاورات» مع الكتل النيابية للتوافق على اسم الرئيس المكلف

النهار: مانشيت "النهار"- تداعيات خطيرة للاعتذار والأنظار إلى ماكرون

الشرق الأوسط: بيروت: الأزمة تتعقد... واحتقان سياسي ومذهبي

أديب يعتذر وفرنسا تتهم السياسيين اللبنانيين بـ«الخيانة الجماعية»

الأنباء الكويتية: بري وحلفاء «الثنائي» يتمسكون بالمبادرة الفرنسية.. والحريري للمصفقين لسقوطها: ستعضون أصابعكم ندماً

بعد اعتذار أديب.. «مبادرة» ماكرون على المحكّ ومصادره: إنها «خيانة جماعية»