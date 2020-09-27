ترشيح الحريري ؟

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الديار: تميل الكفة لدى معظم القيادات والكتل النيابية إلى ترشيح الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة المهمة وأن الرئيس نبيه بري قادر على إيجاد صيغة تفاهم مع الحريري بشأن شخصية وزير المال والوزير الشيعي الآخر كما أن الرئيس سعد الحريري لديه خبرة في الاتصال مع القيادات السياسية ولديه حظوظ كبيرة في النجاح خاصة وأن فشل الحريري في تشكيل الحكومة يعني أن لا شخصية من بعده ستكون قادرة على تأليف الحكومة لأن الرئيس المكلف مصطفى أديب جاء بالواسطة عن نادي رؤساء الحكومات السّنة السابقين على أن يبقى الحريري خارج التكليف ويكون جاهزاً في حال فشل الرئيس المكلف أديب بتأليف الحكومة.