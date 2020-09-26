جنبلاط: المبادرة الفرنسية لم تنتهِ

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أشار رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى أن “زيارته إلى فرنسا كانت خاصة والتقى خلالها إيمانويل بون من فريق الرئيس الفرنسي في مسعى لإنجاح المبادرة الفرنسية”، وقال: “الفرنسيون أكدوا لي أنهم لم يطرحوا مبدأ المداورة ولا التخصيص”.



وأضاف، في حديث لـ”الجديد”: “الذين تذاكوا حول المبادرة الفرنسية أعطوا أكبر فرصة لحكومة دياب وأؤيد إيجاد مخرج عبر إعادة المبادرة الفرنسية. كلّهم سوف يتباكون على المبادرة الفرنسية وهناك نافذة صغيرة جداً فتحها ماكرون لم نستفد منها”.

واعتبر أننا “دخلنا في البازار والمبادرة الفرنسية لم تنتهِ، لكن على اللاعبين الكبار عدم إغفال الوضع الاقتصادي المنهار في لبنان. كما دخلنا في صراعات الأمم ولا أحد في حساباته الكبرى وضع الليرة والخوف من وقف الدعم من قبل المصرف المركزي ووضع الكورونا وإعادة إعمار مرفأ بيروت”.



وختم: “قمت بكلّ الجهود ووجدت نفسي لوحدي وأنا ضد القول إننا ذاهبون إلى جهنم فالناس بحاجة إلى أمل”.