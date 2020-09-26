مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي معلومات بثتها محطة "mtv"!

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

"نقلت محطة "ام تي في" معلومات ادّعت فيها انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "رفض تسلّم تشكيلة حكومية جاهزة" قدّمها اليه مساء امس الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب.

يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انّ الرئيس المكلّف في الزيارات المتتالية التي قام بها الى قصر بعبدا، بعد تكليفه وبلغ عددها 6 زيارات، لم يقدّم الى رئيس الجمهورية أي صيغة حكومية، ولم يعرض عليه أسماء مقترحة للتوزير ولا تشكيلة حكومية جاهزة او تصوّر عن توزيع للحقائب، وبالتالي فإنّ المعلومات التي تمّ بثهّا كاذبة ولا اساس لها من الصحة، فاقتضى التوضيح."