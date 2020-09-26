living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدية صيدا: 690 إصابة بكورونا

26
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت بلدية صيدا، في بيان، "وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي"، إلى أن "عدد الإصابات بكورونا التي تتابع حاليا في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في المنطقة، لا يزال يسجل ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ 690 إصابة، منها 182 حالة جديدة هذا الاسبوع في صيدا، ففي الضواحي بلغت 108، وفي مخيم عين الحلوة 38، أما مجموع الحالات الجديدة في صيدا وضواحيها لهذا الإسبوع فبلغت 328 حالة، وحالات الشفاء التراكمية بلغت 225 حالة. ووصل مجموع الحالات الناشطة في صيدا وضواحيها إلى 690 حالة، وحالات الوفيات 8 موزعة بين مدينة صيدا وضواحيها 5 حالات والمخيمات 3 حالات".

 

وأعلنت أنها تواصل مع فرق الطوارئ أعمال التعقيم في أحياء المدينة وتشمل مبان ومؤسسات ومرافق مختلفة، بمواكبة من شرطتها وبالتعاون مع فرق الإطفاء.

 

وجددت التذكير بـ"ضرورة التزام المقررات الصحية من أجل عدم تفشي عدوى كورونا في المجتمع، ولا سيما أن قدرة المستشفيات بلغت حدا حرجا"، داعية إلى التواصل معها وإبلاغها عن حالات كورونا للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال على الأرقام 03-046807 - 03652276 - 07-722150

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout