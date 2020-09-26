بلدية صيدا: 690 إصابة بكورونا

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أشارت بلدية صيدا، في بيان، "وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي"، إلى أن "عدد الإصابات بكورونا التي تتابع حاليا في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في المنطقة، لا يزال يسجل ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ 690 إصابة، منها 182 حالة جديدة هذا الاسبوع في صيدا، ففي الضواحي بلغت 108، وفي مخيم عين الحلوة 38، أما مجموع الحالات الجديدة في صيدا وضواحيها لهذا الإسبوع فبلغت 328 حالة، وحالات الشفاء التراكمية بلغت 225 حالة. ووصل مجموع الحالات الناشطة في صيدا وضواحيها إلى 690 حالة، وحالات الوفيات 8 موزعة بين مدينة صيدا وضواحيها 5 حالات والمخيمات 3 حالات".

وأعلنت أنها تواصل مع فرق الطوارئ أعمال التعقيم في أحياء المدينة وتشمل مبان ومؤسسات ومرافق مختلفة، بمواكبة من شرطتها وبالتعاون مع فرق الإطفاء.

وجددت التذكير بـ"ضرورة التزام المقررات الصحية من أجل عدم تفشي عدوى كورونا في المجتمع، ولا سيما أن قدرة المستشفيات بلغت حدا حرجا"، داعية إلى التواصل معها وإبلاغها عن حالات كورونا للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال على الأرقام 03-046807 - 03652276 - 07-722150