ال bonus في بلد الازمات يشرّع لناس وناس

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استيقظ اللبنانيون البارحة على خبر مفاده أن المجلس المركزي لمصرف لبنان أقر bonus اربعة أشهر للحاكم رياض سلامة ونوابه المعيّنين حديثاً، كذلك لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف اضافة الى جميع موظفي مصرف لبنان. ومن المعلوم ان رواتب حاكمية المصرف المركزي واعضاء اللجنة كانت ولا تزال مرتفعة جداً مقارنةً بمتوسط سلسلة رتب ورواتب القطاع العام.الحاكم نفى في بيان حصوله على العلاوة من دون ذكر نوابه، الامر الذي دفعهم الى اصدار بيان نفي منفصل عن بيان سلامة.



أما الخبر اليقين ، ان الbonus سيصرف لقرابة ٨٠٠ موظف في حين يصارع المواطن ليحصل على راتب " باللبناني " وعلى ١٥٠٠ في بعض الاحيان او على ال ٣٩٠٠ ليرة ، في حين يصل سعر الصرف في السوق السوداء الى ٨٠٠٠ ليرة لبنانية؛ هذا ان لم يحصل على نصف راتب.

الفكرة بحد ذاتها مستفزة في ظل الوضع المالي المفلس في البلد.



فخسائر مصرف لبنان تقدّر بخمسين مليار دولار ، وحساباته ستخضع لتدقيق جنائي.

وبالشرح القانوني، فإن المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف تنص على ان مصرف لبنان يستعين باموال الخزينة لتغطية خسائره: "واذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تغطّى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة.

واليوم الخزينة فارغة، وعن خطوته هذه، نسأل : هل يدرك حاكم مصرف لبنان ان هذا الbonus سيموّل من الخزينة؟ الا تعتبر هذه الخطوة هدراً للمال العام في وقت نحن بامسّ الحاجة الى سياسات انقاذيّة تقشفيّة؟!

وبعد، المادة ٤٣ من القانون تنص على التالي: " تُبلّغ فورا الى المفوض قرارات المجلس وله خلال اليومين التاليين للتبليغ ان يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفاً للقانون وللانظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد واذا لم يبت في الامر خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ."

بناءً على ذلك، كان من المفترض ان يُبلّغ مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي كريستيل واكيم بالقرار المتعلق بالعلاوة قبل تبليغه الى الموظفين؛ ما اجبرها على الرد ببيان تشرح فيه أنها أرسلت كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تطلب منه إيداعها قرار المجلس المركزي المعني، تطبيقاً لأحكام المادة 43 من قانون النقد والتسليف.



إذاً مما سردناه، نستنتج أن في بيان النفي الصادر عن الحاكم اعتراف ضمني بأن المجلس المركزي اتخذ فعلاً قرار العلاوة هذه، للموظفين من دون اعضاء الحاكمية، وذلك من غير ابلاغ مفوض الحكومة.



وتجدر الاشارة الى ان مفوض الحكومة ليس عضواً في المجلس المركزي، وبالتالي لا يحضر اجتماعاته ولا يطلع على جدول اعماله.