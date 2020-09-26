فرنجية "متفاجئ"!

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أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن "الذي يرسمه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نحن خلفه وتحت سقف بكركي، وقد تفاجأنا باعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ونأسف لما حصل".



واعتبر فرنجية بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه "لا يمكن أن أقول بأن المبادرة الفرنسية التي أتى من أجلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي الفرصة الوحيدة، بل هي فرصة ذهبية قد لا نحصل على مثلها بالمستقبل، ومن الضرورة إنعاشها، برئيس وفاقي بالبلد لأن أي رئيس طرف لن يسير بلبنان إلى الأفضل".



وأكد أنه "علينا الإسراع بتكليف رئيس يشكل حكومة وفاق وطني تنقذ لبنان من ما هو فيه".