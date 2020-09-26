أديب: أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة!

A + A -

اعتذر رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة وقال في كلمة من قصر بعبدا أنه مع وصول المجهود الى مراحله الأخيرة تبين أن التوافق لم يعد قائما.

وأضاف: حرصا مني على الوحدة الوطنية فاني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة، وأتمنى لمن سيكلّف من بعدي كل التوفيق في هذه الظروف الصعبة".

وقال: اعتذاري يأتي بسبب عدم تلبية شروطي من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل.

وتوجّه بالاعتذار من الشعب اللبناني، مؤكدًا أن "مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".