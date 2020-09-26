هل سترتفع الحرارة مجدداً؟

يستمر الطقس المتقلب المسيطر على لبنان اليوم مع بقاء الحرارة مستقرة ،قبل ان ترتفع مجددا بدءاً من يوم غد الاحد لتصبح فوق المعدلات وحارة يومي الاثنين والثلاثاء لتعود الى الانخفاض الأربعاء، أما الأجواء فغائمة جزئياً وضبابية احياناً جبلاً مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية جداً والخفيفة خصوصاً اليوم غد قبل الظهر.

تتراوح الحرارة اليوم ساحلاً بين ٢٠ و ٢٩ درجة، بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٦ درجة.، والرطوبة ٧٥ ساحلا

الاحد: طقس حار قليلاً نهاراً مع ارتفاع الحرارة والتي تتراوح ساحل بين ٢٣ و٣٠ درجة، بقاعاً بين ١٤ و ٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٨ درجة فيما الأجواء قليلة السحب.

الاثنين: طقس حار نهاراً مع ارتفاع اضافي بالحرارة والتي تتراوح ساحل بين ٢٣ و٣٣ درجة، بقاعاً بين ١٤ و ٣٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و٣٠ درجة فيما الأجواء قليلة السحب.