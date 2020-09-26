أسرار الصحف ليوم السبت 26 أيلول 2020

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البناء

خفايا

توقفت مصادر سياسية أمام الحملة التي تتولاها قناة العربية وصحيفة الشرق الأوسط اللتان تعبّران مباشرة عن توجهات ولي العهد السعودي في استهداف بسقف عالٍ الرئيس سعد الحريري على خلفية موقفه الأخير من تشكيل الحكومة وصولاً لاتهامه بالتعاون مع حزب الله.

كواليس

لفتت مصادر دبلوماسية الى حوار أجرته قناة سي أن أن مع الكاتب في نيويورك تايمز توماس فريدمان وما تضمنه الحوار من معطيات تؤشر الى مخاوف جدية من نشوب حرب أهلية أميركية وصفها بالثانية بعد الحرب التي انتهت بإعلان الولايات المتحدة متوقعاً أن تكون الثانية هي التمهيد لتفكيك الصيغة الفدرالية.

اللواء

همس

طلبت، وفقاً للمصادر الدبلوماسية، عاصمة كبرى من عاصمة إقليمية تسهيل ولادة الحكومة في لبنان!

غمز

فوجئ وفد نيابي إلى مرجعية روحية بحجم الحفاوة والإهتمام، خلافاً لما كان متوقعاً!

لغز

تجزم جهات عليمة أن الهيئات النقدية كانت في صدد خطوة مالية مقلقة،لولا تدارك الموقف، بعد فضحه، وتسريبه إلى الإعلام.

الجمهورية

توقفت مراجع سياسية ودبلوماسية باهتمام أمام تخصيص رئيس دولة عربية ثالثة مقاطع من خطابه أمام الامم المتحدة لملف لبنان.

لا ينكر مسؤولون في حزب فاعل أن هذا الحزب سيمنع تأليف حكومة لا ترضيه ويفضل أن تطول مدة تصريف أعمال حكومة دياب.

لوحظ أن رئيس حزب مسيحي ينتهج حاليا سياسة الهجوم بدلاً من الدفاع واستباق أي طرح بطرح متقدم.