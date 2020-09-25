مسؤول المكتب التربوي روك مهنا: الفاسد هو الكاذب الفاشل والمهرّب المتحايل

A + A -

تعقيباً على آخر إبداعات وتجاوزات وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب القانونية، نشر مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا عبر حسابه على موقع فايسبوك :

"الفاسد هو الذي يكذب على مجلس الوزراء.

الفاسد هو من يصرّح أمام زملائه الوزراء زوراً أن الملف كامل، وحائز على توصية من موافقة مجلس التعليم العالي.

الفاسد هو من حاول التحايل على مقام رئاسة الجمهورية، التي طالبت الوزير بالتوصية عند وصول الملف إلى دوائرها، في حين أن مجلس التعليم العالي لم يجتمع أصلاً ولم يعطِ أي توصية.

الفاسد هو من تهرّب عندما طُلب منه إبراز محضر اجتماع المجلس فتهرّب.

الفاسد هو الكاذب الفاشل والمهرّب المتحايل."