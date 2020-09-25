الخطيب زار السفارة السورية: لضرورة تفعيل العلاقة مع دمشق في هذه المرحلة الدقيقة

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علي: نأمل في استمرار التعاون بين الجيشين لاجتثاث الإرهاب

بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، زار نائب رئيس "التيار" لشؤون العمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، على رأس وفدٍ حزبيٍ، مقر السفارة السورية في اليرزة، حيث التقى الوفد، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. بعد الترحيب بالوفد، أكد علي، ثبات العلاقة الاستراتيجية بين دمشق و"التيار"، ومتانتها، ومنعتها، وفي مقدمها، الحفاظ على وحدة الأرض، ومكافحة الإرهاب، الذي يستدعي مزيداً من التنسيق والتعاون بين الجيشين اللبناني والسوري، مذكراً بنجاح تجربة تطهير جرود سلسلة الجبال الشرقية من رجس الإرهاب، الذي تحقق، بفضل التعاون بين الجيشين والمقاومة.



وجدد السفير السوري تأكيد بلاده، على التمسك بالحقوق العربية كافة، وبخاصةٍ إقامة أفضل العلاقات مع لبنان، الذي تربطه مع سوريا، أرض واحدة، ومصير مشترك، وأواصر قربى، ولو كان لكل من البلدين، دستور ونظام سياسي خاص به.



وشدد الخطيب بدروه، على ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية – السورية، لما فيه ضمان مصلحة البلدين، وفق رؤية "التيار" الثابتة لهذه العلاقات. وأكد تمسك التيار وباسيل، بالاحترام المتبادل مع القيادة السورية، متمنياً لها وللشعب السوري الشقيق، الخروج من أزمته الراهنة. كذلك أبدى الطرفان حرصهما على التواصل وتعميق التنسيق، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها المنطقة.