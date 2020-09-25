living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخطيب زار السفارة السورية: لضرورة تفعيل العلاقة مع دمشق في هذه المرحلة الدقيقة

25
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علي: نأمل في استمرار التعاون بين الجيشين لاجتثاث الإرهاب

بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، زار نائب رئيس "التيار" لشؤون العمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، على رأس وفدٍ حزبيٍ، مقر السفارة السورية في اليرزة، حيث التقى الوفد، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. بعد الترحيب بالوفد، أكد علي، ثبات العلاقة الاستراتيجية بين دمشق و"التيار"، ومتانتها، ومنعتها، وفي مقدمها، الحفاظ على وحدة الأرض، ومكافحة الإرهاب، الذي يستدعي مزيداً من التنسيق والتعاون بين الجيشين اللبناني والسوري، مذكراً بنجاح تجربة تطهير جرود سلسلة الجبال الشرقية من رجس الإرهاب، الذي تحقق، بفضل التعاون بين الجيشين والمقاومة.


وجدد السفير السوري تأكيد بلاده، على التمسك بالحقوق العربية كافة، وبخاصةٍ إقامة أفضل العلاقات مع لبنان، الذي تربطه مع سوريا، أرض واحدة، ومصير مشترك، وأواصر قربى، ولو كان لكل من البلدين، دستور ونظام سياسي خاص به.


وشدد الخطيب بدروه، على ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية – السورية، لما فيه ضمان مصلحة البلدين، وفق رؤية "التيار" الثابتة لهذه العلاقات. وأكد تمسك التيار وباسيل، بالاحترام المتبادل مع القيادة السورية، متمنياً لها وللشعب السوري الشقيق، الخروج من أزمته الراهنة. كذلك أبدى الطرفان حرصهما على التواصل وتعميق التنسيق، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها المنطقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout