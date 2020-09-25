رئيس الجمهورية استقبل الرئيس المكلف واطلع منه على الاتصالات التي اجراها لتشكيل الحكومة

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الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون اي صيغة للحكومة او تصوّر لتركيبتها

واتفاق على لقاء آخر يعقد قبل ظهر غد

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الخامسة من مساء اليوم في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى اديب الذي اطلعه على الاتصالات التي اجراها لتشكيل الحكومة الجديدة.



وفي اللقاء الخامس بين الرئيسين عون واديب تم تقييم نتائج الاتصالات الجارية. وفي المعلومات ان الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون اي صيغة للحكومة التي يقترحها كما لم يقدم اي تصوّر لتركيبتها.



وتقرر استكمال البحث في الموضوع الحكومي خلال لقاء يعقد بين الرئيس عون واديب قبل ظهر غد السبت.



وبعد اللقاء تحدث الرئيس المكلف للصحافيين فقال:"وضعت فخامة الرئيس في اجواء المشاورات التي اجريتها من اجل تشكيل الحكومة واتفقنا على موعد للقاء آخر عند الساعة الحادية عشرة من صباح غد".