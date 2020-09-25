إقفال عام في القبيات بسبب تفشّي "كورونا"

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أعلن المجلس البلدي لبلدية القبيات في بيان، "الإقفال العام إعتبارا من اليوم وحتى يوم الأحد الواقع فيه 4 تشرين الأول ضمنا، وذلك بالنظر الى الحالة المستجدة بالنسبة لتفشي فيروس كورونا".



واستثنى القرار "القطاعات التالية: الصيدليات، محطات الوقود، محلات السمانة، محلات الخضار، خدمة التوصيل إلى المنازل (للسمانة والخضار فقط لأن المقاهي والمطاعم مشمولة بالإقفال)".



واكد المجلس البلدي انه "خلال فترة الإقفال، تمنع جميع أنواع التجمّعات والاحتفالات والمناسبات حتى في المنازل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية إلازامية (خاصة الكمامة) للأفراد والمؤسسات العاملة".