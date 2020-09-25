النائب ادكار طرابلسي يحذر من التدخل الخارجي في لبنان

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أثنى النائب ادكار طرابلسي على خطوة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في توقيع مرسوم فتح اعتماد استثنائي في الموازنة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية لتُصرَف كتعويضات على متضرّري انفجار المرفأ، علّها تصل إلى المتضرّرين لمساعدتهم بالعودة إلى بيوتهم قبل موسم الشتاء، خاصّة أنّ وعود الدول الخارجيّة ما زالت وعودًا إعلاميّة ولم يتحقّق منها شيء إلى الآن.



وهنأ النائب طرابلسي كلّا من الصليب الأحمر اللبناني ومنظمة اليونيسف والجمعيات الأهليّة الصادقة التي تُسانِد المتضررين في زمن يكثر فيه الفساد وبيع الوعود الكاذبة من قِبَل مئات الجمعيات الوهميّة.



من جهة أخرى، حذّر النائب ادكار طرابلسي، من ان حجم التدخّل الخارجيّ المفضوح في لبنان له أسبابه السياسيّة والاقتصاديّة الإقليميّة والدوليّة، وما التعقيدات الداخليّة سوى صدى للتدخلات الخارجية التي تفرض تغييرات ليس فقط على مستوى محاربة الفساد بل أيضًا على مستوى الموقف السياسي من نحو ترسيم الحدود البحريّة والبريّة وعلاقتها بحقول الغاز، ولجرّ لبنان ليتناغم مع مواقف الدول الخليجيّة في سياساتها الإقليميّة.



ومن ضمن زياراته لرؤساء الجامعات الخاصة، زار النائب الدكتور ادكار طرابلسي رئيسة الجامعة العربيّة المفتوحة، الدكتورة يارا عبدالله، واستعرض معها الطريقة الرياديّة للجامعة العربية المفتوحة وتعاونها مع الجامعة البريطانية المفتوحة ومستوى التعليم وجودته وإداءه والإختصاصات التي تضع الطلاب في سوق العمل. وتناولا وضع التعليم العالي في لبنان وانطلاق العام الدراسي الحالي ودور الجامعات الخاصّة في زمن الضائقة الصحيّة والماليّة وأهميّة استقطاب الطلاب الجدد من خارج لبنان.