خبر سار من وزير الاتصالات عن الانترنت

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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، في بيان، "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافق ورئيس مجلس الوزراء المستقيل الدكتور حسان دياب استثنائيا على الطلب الذي تقدم به وزير الاتصالات المهندس طلال حواط بالتنسيق مع وزير التربية الدكتور طارق المجذوب، على تجديد رفع السرعة وحجم الاستهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين للوزارة /اوجيرو على الشبكة المحلية والتخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات الخاصة، وذلك لغاية 31/12/20 لدعم التلامذة والطلاب لاستكمال دراستهم عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية وعبر الانترنت، وأيضا دعم المواطنين الذين يسيرون اعمالهم من مكان إقامتهم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا. على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.



وأمل الوزير حواط من شركات "نقل المعلومات والانترنت الخاصة أن تنقل هذا التخفيض الى المشتركين على شبكاتهم على غرار المشتركين مع اوجيرو".