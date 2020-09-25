100 ألف ليرة مزورة .. هذه الحقيقة!

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أصدر مصرف لبنان توضيحاً, أشار فيه الى انه "تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي، خبرا يحذر من قبول العملة اللبنانية من فئة المئة ألف ليرة تحتوي على شريط أمان أزرق اللون".



وفي السياق, يهم مصرف لبنان توضيح أن "الصورة المتداولة تعود لأوراق نقدية صحيحة ومقبولة من إصدار أعوام 2011 و2012 تحتوي على خيط أمان من اللون الأزرق ويتضمن الخيط أحرف ل.ل. تتحرك عند ثني الورقة وهذه الاوراق متداولة، بالاضافة إلى أوراق نقدية من نفس الفئة متداولة أيضا منذ العام 2017، تحتوي على خيط أمان أخضر يتحرك أيضا عند ثني الورقة، والنوعان من الاوراق النقدية".



كما يطلب المصرف "من المواطنين الكرام مراجعة مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان في حال الشك في أي ورقة نقدية لبنانية قبل تناقل الأخبار التي قد تكون مغلوطة وتتسبب بحال ارتياب لدى المواطنين".