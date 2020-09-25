تعليق المهل القانونية المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة وقيد المواليد بعد انقضاء سنة على تاريخ ولادتهم

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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:

بناءً على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بتمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم والتي نصّت على تمديد العمل بأحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 لغاية 31/12/2020 ضمناً،

وبناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 778/2020 تاريخ 24/9/2020،

تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية ما يلي:

- تُعلّق مهلة استيفاء الغرامة المالية المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة بين الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/2019 لغاية 31/12/2020.

- تُعلّق المهل القانونية المنصوص عنها في المادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية المتعلقة بقيد المواليد بعد إنقضاء مهلة السنة على تاريخ الولادة بين الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/2019 ولغاية 31/12/2020 ضمناً وبالتالي عدم احتسابها في عداد المهلة المحددة قانوناً %