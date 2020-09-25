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أسرار الصحف ليوم الجمعة 25 أيلول 2020

25
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البناء

خفايا

تضاربت التقديرات في قراءة ما إذا كان الموقف الأميركي الذي أدلى به نائب وزير الخارجية ديفيد هيل أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تمثّل تعبيراً عن الدعم لمبادرة الرئيس الفرنسي والاكتفاء بالتذكير بالموقف من حزب الله أم وضعاً لشروط تعرقل المبادرة في إطار أولوية المواجهة مع حزب الله ورفع العتب تجاه فرنسا بتأييد مبادرتها.

كواليس

فوجئت أوساط دولية عديدة دبلوماسية وإعلامية بالكلام الصريح والمباشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفضه لتسليم السلطة مع نهاية ولايته الأولى في ظل توقعاته بصعوبة الوصول للنتائج الحاسمة بعد الانتخابات الرئاسية والحاجة للحفاظ على الاستقرار وتمهيده للبقاء في البيت الأبيض من دون فوز محسوم.

 

اللواء

همس

أبلغت عاصمة أوروبية معنية مَن يعنيه الأمر في لبنان، أن منتصف الشهر المقبل، موعدٌ أقصى لتأليف الحكومة ونيلها الثقة.

لغز

تتعرض عملات العواصم الداعمة للمبادرة الفرنسية لضغط الدولار عليها، بما يضعف من قوتها إزاءه في سوق القطع!

 

الجمهورية

لوحظ أن مرجعية رئاسية لم تلتق قائد تنظيم غير لبناني زار لبنان لاسابيع على الرغم من أنه طلب موعداً للقاء.

تردد أن مرجعاً أوروبياً طلب من رئيس دولة عظمى تأجيل إصدار قرارات حساسة تتعلق بلبنان في المرحلة الراهنة.

حاول أحد الدبلوماسيين الاجانب إطلاق مبادرة سياسية في لبنان ولكن تدخل مرجعية سياسية أخرى لدى حكومة بلاده أدت الى سحبها نهائياً.

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