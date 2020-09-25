عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 أيلول 2020

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الاخبار

أديب ينسف التفاؤل الحكومي

ترسيم الحدود الجنوبية: المعركة ستبدأ الآن

‫توتر بين موسكو و «قسد»: لا انسحاب روسياً من الشرق

‫واشنطن لبغداد: التطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب

البناء

الرئيس المكلّف اليوم في بعبدا لحسم 14 أو 18 وزيراً… وتوزيع الحقائب الطائفيّ والسياسيّ

أديب و«الخليلان”: حسم المالية وتأجيل التسمية... واتفاق على أن الفشل ممنوع

هيل: أنفقنا 10 مليارات على القوى المسلحة والمجتمع المدنيّ خلال سنوات

الديار

الحكومة تدخل مرحلة «عض الاصابع» ومحاولات «التذاكي» تؤخر التأليف

لقاء صريح وغير حاسم بين أديب و«الخليلين»: لا حل لمشكلة «التسمية»

تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي يواكب التحولات الجديدة في المنطقة

اللواء

أديب في بعبدا: هل تعيق «الثوابت» و«الشراكة» الدخان الأبيض؟

13 مليون دولار مساعدات مالية لمتضرري المرفأ.. وحاويات خطرة بمراقبة الجيش.. و«الكورونا» ترجئ المدارس

الجمهورية

التأليف بين التسميات والفيتوات

تفلت قياسي لكورونا

واشنطن: سنعاقب من يعاونون الحزب.. والثــنائي وأديب: للبحث صلة