عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 أيلول 2020

الاخبار
أديب ينسف التفاؤل الحكومي
ترسيم الحدود الجنوبية: المعركة ستبدأ الآن
توتر بين موسكو و «قسد»: لا انسحاب روسياً من الشرق
واشنطن لبغداد: التطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب
البناء
الرئيس المكلّف اليوم في بعبدا لحسم 14 أو 18 وزيراً… وتوزيع الحقائب الطائفيّ والسياسيّ
أديب و«الخليلان”: حسم المالية وتأجيل التسمية... واتفاق على أن الفشل ممنوع
هيل: أنفقنا 10 مليارات على القوى المسلحة والمجتمع المدنيّ خلال سنوات
الديار
الحكومة تدخل مرحلة «عض الاصابع» ومحاولات «التذاكي» تؤخر التأليف
لقاء صريح وغير حاسم بين أديب و«الخليلين»: لا حل لمشكلة «التسمية»
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي يواكب التحولات الجديدة في المنطقة
اللواء
أديب في بعبدا: هل تعيق «الثوابت» و«الشراكة» الدخان الأبيض؟
13 مليون دولار مساعدات مالية لمتضرري المرفأ.. وحاويات خطرة بمراقبة الجيش.. و«الكورونا» ترجئ المدارس
الجمهورية
التأليف بين التسميات والفيتوات
تفلت قياسي لكورونا
واشنطن: سنعاقب من يعاونون الحزب.. والثــنائي وأديب: للبحث صلة