‏الحريري : لن اتأخر في مساعدة ابناء طرابلس وقضية الشبان الذين خاطروا بحياتهم عبر الهجرة غير الشرعية لن تضيع

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أكد الرئيس سعد الحريري أنه لن يتأخر عن مساعدة أبناء طرابلس، وشدد على أن قضية الشبان الذين خاطروا بحياتهم عبر الهجرة غير الشرعية لن تضيع وأن المسؤولين عن جريمة رمي الناس في البحر سيحاسبون و"ما في خيمة فوق رأس حدا".

كلام الرئيس الحريري جاء في رسالة منه للاعلامي مارسيل غانم خلال برنامجه "صار الوقت"، تعليقا على شهادات أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية من مناطق الشمال باتجاه قبرص، وقال: "ما سمعناه محزن وموجع بموضوع طرابلس وحرقة الأم والزوجة والشباب الأبطال الذين خاطروا بحياتهم لن تضيع، وهم يعلمون أن قضيتهم وضعتها في قلبي".

أضاف: "أولاد طرابلس والمنية وعكار معزتهم كمعزة أولادي، وعليهم أن يتأكدوا أن "بيت الوسط " مفتوح لهم ، وكل ما يمكن أن يساعدهم ويخفف من وطأة هذه الكارثة عليهم، نحن لا يمكن أن نتأخر عنه بإذن الله".

وأشار الرئيس الحريري إلى أنه قد تواصل مع الجيش اللبناني وسيقابل الأهالي في أقرب وقت ممكن".