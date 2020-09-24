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"تأمين قرطاسية لـ 150 الف تلميذ"... المجذوب: تمت الموافقة على ابقاء مضاعفة سرعة الإنترنت للاشتراكات الأرضية

24
SEPTEMBER
2020
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عن "تأجيل عودة الطلاب للمدارس الخاصة والرسمية الى 12 تشرين الأول 2020، بإستثناء صفوف الشهادات"، وقال في مؤتمر صحافي من السرايا الحكومية: "بسبب تخطي نسبة الحالات الإيجابية 8%، ولخطورة الوضع الصحي تقرر تأجيل العودة الحضورية للمدارس إلى 12 تشرين الأول 2020".

كما اعلن أنه "تم تأمين قرطاسية لـ 150 الف تلميذ من الصف الأول للصف السادس لطلاب المدارس الرسمية، والعمل جار على تأمين المزيد".

واشار الى انه "تمت الموافقة على ابقاء مضاعفة سرعة الإنترنت للاشتراكات الأرضية من دون تكاليف إضافية، بالإضافة إلى ترميم جميع المؤسسات التعليمية الرسمية وعدد من المدارس الخاصة بسبب انفجار المرفأ المشؤوم الذي حصل في الرابع من آب الماضي، كما اننا قمنا بتحويل 8 مليون دولار للمصارف لصالح صناديق المدارس".

وتمنى المجذوب أن "يستفيد الطلاب من الأسبوعين، عبر الإلتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

 
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