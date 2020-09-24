بسبب كورونا... تأجيل العودة الى المدارس لهذا الموعد

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عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا، اليوم، في السراي الكبير، برئاسة رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وحضور وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المستقيلة الدكتور طارق المجذوب، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، مستشارة رئيس الحكومة المستقيلة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات، الصحة العامة، الشؤون الإجتماعية،التربية، نقيبة الممرضات والممرضين وعدد من الأطباء الإختصاصيين في المستشفيات الجامعية، الصليب الأحمر اللبناني، حيث جرى تقييم لواقع الإنتشار الوبائي المستجد في لبنان مع اقتراب بدء العام الدراسي 2020 - 2021.



وصدر عن الإجتماع ما يلي:

"في ظل ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية من الفحوصات الى ما فوق ال 8%، مما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، ويتسبب بإنتشار الوباء في القطاع التربوي وفقا للنظم العالمية، لذلك توصي اللجنة بتأجيل تاريخ التعليم الحضوري للطلاب في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي مدة 14 يوما، مع استثناء الإمتحانات الرسمية بكافة مراحلها، وذلك بالتوازي مع العمل من قبل الإدارات المختصة على رفع درجة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، ووضع خطة لتحديد البلدات ذات نسبة الإصابات المرتفعة ونسبة الحالات الإيجابية المتصاعدة، ليصار الى اجراء اللازم فيما خصها".