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الرئيس عون وقّع مرسوم فتح اعتماد استثنائي في الموازنة بقيمة 100 مليار ليرة لدفع تعويضات متضرري انفجار المرفأ ..

24
SEPTEMBER
2020
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وقّع اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2020 بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك استناداً الى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستناداً الى جداول اسمية يعدّها الجيش وفق مبدأ الأولوية، ويتم الالتزام بها.

يذكر ان هذا الاعتماد فتح بناء على طلب الرئيس عون استناداً الى المادة 85 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية، اذا دعت ظروف طارئة مستعجلة، اتخاذ مرسوم بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة، على الا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً اقصى يحدد في قانون الموازنة.

 

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