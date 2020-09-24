الخطيب يلتقي سفير الجزائر في لبنان وينوّه بالعلاقات الأخوية بين البلدين

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بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، زار نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي، على رأس وفد من التيار.



وتناول الوفد مع السفير الجزائري مختلف الملفات وكانت المقاربات مشتركة للكثير من الأمور، خاصة بالنسبة لما يجمع لبنان والجزائر من توقٍ دائم الى الحرية. وكانت مناسبة للوزير الخطيب لتقديم التحية والإحترام للجزائر، بلد المليون شهيد. كما شكر السلطات الجزائرية، والتي كانت سارعت، بالرغم من تحدياتها الداخلية ، الى إرسال المساعدات المتنوعة فور وقوع الانفجار الفاجعة في بيروت.



وشكر سعادة السفير الجزائري الوفد ورئيس التيار على لفتتهم الكريمة وقدّم تصوّره لبعض الأمور الإقليمية والمحلية.



وتم الاتفاق على متابعة التواصل بين الطرفين.