living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برد ورعد وأمطار متفرقة!

24
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا الى غائم احيانا مع استقرار في درجات الحرارة، ورياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، وتتساقط امطار متفرقة اعتبارا من فترة الظهيرة، مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية الشمالية.


– الطقس المتوقع في لبنان:


الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.


الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع استقرار في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة اعتبارا من فترة الظهيرة، مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية الشمالية.


السبت: غائم احيانا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، وتتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.


الاحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها من 10 الى 25 كلم/س.
– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 06,26 ساعة غروب الشمس: 18,34

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout