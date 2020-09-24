برد ورعد وأمطار متفرقة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا الى غائم احيانا مع استقرار في درجات الحرارة، ورياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، وتتساقط امطار متفرقة اعتبارا من فترة الظهيرة، مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية الشمالية.



– الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع استقرار في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة اعتبارا من فترة الظهيرة، مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية الشمالية.



السبت: غائم احيانا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، وتتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.



الاحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها من 10 الى 25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,26 ساعة غروب الشمس: 18,34