قدمت الامتحانات الرسمية رغم علمها بإصابتها بكورونا!

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أجرت طالبة من بلدة الهبارية الجنوبية، الامتحانات الرسمية رغم علمها المسبق بإصابتها بفيروس كورونا.

وقد حضرت الى مركز الامتحانات الرسمية في ثانوية البنات الرسمية في النبطية يومي 21 الحالي و22 منه، وأجرت الامتحان من دون اعلام مدير المركز باصابتها. ثم حضرت اليوم الى مركز الامتحان مع فحص الـpcr الايجابي لتقدمه الى رئيس المركز الذي ابلغ بدوره دائرة الامتحانات الرسمية بالامر.

من جهتها، ابلغت دائرة الامتحانات الرسمية المصابة بأنها بصدد تقديم دعوى لدى النيابة العامة، في حين تم ابلاغ طالبة وحيدة حضرت معها فترة الامتحان والمعلمتين المراقبتين بضرورة اجراء فحص الـ pcr وعدم مخالطة احد.