اجتماع أمني في قصر بعبدا لمعالجة مشكلة المغادرة غير الشرعية للأشخاص عبر البحر

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رئيس الجمهورية دعا الى مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافا للقانون



تكليف الأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لاسترداد المهاجرين وتكثيف الدوريات البحرية وإنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ

قرار بعقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار كورونا في صفوف السجناء

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى معالجة مسألة مغادرة اشخاص الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، من زاويتين امنية وإنسانية، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع بهؤلاء الأشخاص الى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية مما عرضهم لحوادث مؤلمة في عرض البحر اسفرت عن مآس عائلية سقط فيها عدد من الضحايا من اعمار مختلفة.

ودعا رئيس الجمهورية الى مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافا للقانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

من جهته طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب من الأجهزة الأمنية المختصة الإسراع في اتخاذ التدابير الايلة الى التنسيق بين الأجهزة الأمنية من اجل وضع حد لنقل الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.

كلام الرئيسين عون ودياب جاء خلال ترؤس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا امنيا حضره الرئيس دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر، ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لامن الدولة اللواء أنطوان صليبا، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر، وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي.

وخصص الاجتماع للبحث في حوادث نقل اشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني في اتجاه قبرص بعدما تزايدت هذه الحوادث ووقع فيها ضحايا من مختلف الاعمار.

واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الايلة الى ضبط هذه المخالفات. وبعد النقاش تقرر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. كذلك تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة " اليونيفيل" لكشف ورصد الزوارق ووضع اطار للتعاون في هذا الصدد.

وكلفت قيادة الجيش العمل على انشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ على ان يتم ذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية لاسيما وزارة الاشغال العامة والنقل. وتقرر أيضا التعميم بواسطة وسائل الاعلام والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتطرق المجتمعون الى أوضاع السجون لاسيما بعد ظهور إصابات بوباء " كورونا" في عدد منها، وتقرر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار " كورونا " في صفوف عدد من السجناء، علما ان القيادات المعنية اكدت ان الوضع في السجون تحت السيطرة وتتم المعالجات الصحية والاسعافية وفق الأصول والأنظمة المرعية الاجراء.