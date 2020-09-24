living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع أمني في قصر بعبدا لمعالجة مشكلة المغادرة غير الشرعية للأشخاص عبر البحر

24
SEPTEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رئيس الجمهورية دعا الى مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافا للقانون

تكليف الأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لاسترداد المهاجرين وتكثيف الدوريات البحرية وإنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ
 
قرار بعقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار كورونا  في صفوف السجناء
 
 
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى معالجة مسألة مغادرة اشخاص الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، من زاويتين امنية وإنسانية، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع بهؤلاء الأشخاص الى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية مما  عرضهم لحوادث مؤلمة في عرض البحر اسفرت عن مآس عائلية سقط فيها عدد من الضحايا من اعمار مختلفة.
 
ودعا رئيس الجمهورية الى مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافا للقانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
 
من جهته طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب من الأجهزة الأمنية المختصة الإسراع في اتخاذ التدابير الايلة الى التنسيق بين الأجهزة الأمنية من اجل وضع حد لنقل الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.
 
كلام الرئيسين عون ودياب جاء خلال ترؤس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا امنيا حضره الرئيس دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر، ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لامن الدولة اللواء أنطوان صليبا، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر، وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي.
 
وخصص الاجتماع للبحث في حوادث نقل اشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني في اتجاه قبرص بعدما تزايدت هذه الحوادث ووقع فيها ضحايا من مختلف الاعمار.
 
واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الايلة الى ضبط هذه المخالفات. وبعد النقاش تقرر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. كذلك تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة " اليونيفيل" لكشف ورصد الزوارق ووضع اطار للتعاون في هذا الصدد. 
 
وكلفت قيادة الجيش العمل على انشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ على ان يتم ذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية لاسيما وزارة الاشغال العامة والنقل. وتقرر أيضا التعميم بواسطة وسائل الاعلام والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
 
وتطرق المجتمعون الى أوضاع السجون لاسيما بعد ظهور إصابات بوباء " كورونا" في عدد منها، وتقرر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار " كورونا " في صفوف عدد من السجناء، علما ان القيادات المعنية اكدت ان الوضع في السجون تحت السيطرة وتتم المعالجات الصحية والاسعافية وفق الأصول والأنظمة المرعية الاجراء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout