علي حسن خليل يدعو للتفاؤل من دار الفتوى: حريصون على انجاح اديب وتأمين كل الدعم له

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اشار النائب علي حسن خليل انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتخلّ يوماً عن موقعه ودوره وهو على تواصل مع الجميع للبحث عن حلول لمشكلة التأليف.



خليل وبعد لقاء وفد من كتلة التنمية والتحرير مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قال: "متمسكون بميثاقنا وحريصون على وحدتنا الوطنية كما حريصون على انجاح رئيس الحكومة المكلّف مصطفى اديب وتأمين كل الدعم له بالمرحلة المقبلة".

واعتبر انّ "الحراك الايجابي فتح اكثر من ثغرة يُعمل لحلّها بشكل حثيث في الايام الماضية، داعياً الجميع إلى التفاؤل. وقال: "التفاؤل مبني على بعض المعطيات".