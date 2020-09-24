ملف تأليف الحكومة ... ماذا عن الاتصالات؟

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أكدت مصادر مطلعة أن اتصال الرئيس المكلف مصطفى أديب مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يأتي في اطار التشاور المستمر بينهما وقد يتكرر في كل يوم، وفيه اطلعه على ما حصل معه من تطورات تتعلق بالتأليف.





وتشير المصادر الى أن هناك اتصالات مبدئيا، والرئيس المكلف جزء منها، والاجواء توحي بالحلحلة ولكن لا شيء ملموساً بعد.

المصادر تقول ردا على سؤال عما اذا كان تشاور الرئيس المكلف سيقتصر على الثنائي الشيعي ام سيشمل الكتل النيابية: "لم يطرح اديب على رئيس الجمهورية اي تشكيلة وعندما سيفعل سيتم التناقش بهذه التفاصيل المتعلقة بها."





وتتحدث المعلومات عن أن مبادرة الرئيس سعد الحريري وردة الفعل غير السلبية عليها وترحيب الفرنسيين تفتح المجال امام وقت اضافي لعملية التأليف.



وفي سياق متصل تلفت المصادر الى أن شراكة رئيس الجمهورية في التأليف منصوص عليها في الدستور، وتقول :"رئيس الجمهورية ليس له مطلب لنفسه له ولا يدخل في محاضرة بل رأيه في كل التشكيلة وليس مع فئة او مكون معين ."





وتعتبر المصادر أن مبادرة الرئيس عون هي لايجاد حل لعقدة بدت وكأنها مستعصية، "فاذا وجد حل لهذه العقدة يؤدي الى تشكيل الحكومة فرئيس الجمهورية حاضر لتسهيل اي عمل يؤدي لتشكيل الحكومة ."





وأضافت: "كما قال بالامس بيان الرئاسة رئيس الجمهورية معني مباشرة بعملية التشكيل وفقاً للمادة ٥٣ من الدستور."