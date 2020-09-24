living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملف تأليف الحكومة ... ماذا عن الاتصالات؟

24
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت مصادر مطلعة أن اتصال الرئيس المكلف مصطفى أديب مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يأتي في اطار التشاور المستمر بينهما وقد يتكرر في كل يوم، وفيه اطلعه على ما حصل معه من تطورات تتعلق بالتأليف.


وتشير المصادر الى أن هناك اتصالات مبدئيا، والرئيس المكلف جزء منها، والاجواء توحي بالحلحلة ولكن لا شيء ملموساً بعد.
 
 
المصادر تقول ردا على سؤال عما اذا كان تشاور الرئيس المكلف سيقتصر على الثنائي الشيعي ام سيشمل الكتل النيابية: "لم يطرح اديب على رئيس الجمهورية اي تشكيلة وعندما سيفعل سيتم التناقش بهذه التفاصيل المتعلقة بها."


وتتحدث المعلومات عن أن مبادرة الرئيس سعد الحريري وردة الفعل غير السلبية عليها وترحيب الفرنسيين تفتح المجال امام وقت اضافي لعملية التأليف. 
 

وفي سياق متصل تلفت المصادر الى أن شراكة رئيس الجمهورية في التأليف منصوص عليها في الدستور، وتقول :"رئيس الجمهورية ليس له مطلب لنفسه  له ولا يدخل في محاضرة بل رأيه في كل التشكيلة وليس مع فئة او مكون معين ."


وتعتبر المصادر أن مبادرة الرئيس عون هي لايجاد حل لعقدة بدت وكأنها مستعصية، "فاذا وجد حل لهذه العقدة يؤدي الى تشكيل الحكومة فرئيس الجمهورية حاضر لتسهيل اي عمل يؤدي  لتشكيل الحكومة ."


وأضافت: "كما قال بالامس بيان الرئاسة رئيس الجمهورية معني مباشرة بعملية التشكيل وفقاً للمادة ٥٣ من الدستور."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout