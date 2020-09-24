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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:



"عطفاً على المعلومات المتداولة في الإعلام حول إصابات بجائحة كورونا في مصرف لبنان، نؤكد ان العدد التراكمي منذ شهر آذار وحتى الآن هو 17 إصابة ومعظمهم شفي وعاود العمل، ولا أحد منهم لديه عمل أو تواصل مع إدارة المصرف العليا، إن نتائج نائب الحاكم الأول كانت غير صحيحة وأثبتت بفحصين سلبيين آخرين أحدهم من ذات المختبر والثاني من مصدر آخر قبل سفره، إن حاكم المصرف أجرى الفحص لأسباب السفر وهو لم يحضر أي اجتماع من دون اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وقد أتت نتائج الفحص سلبية".