إدمون ساسين: “بلا كذبة التقسيم الطائفي وسخافته”!

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غرد الإعلامي ادمون ساسين عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “الاهمال والجريمة ما بيكونوا بس بمواد متفجرة قتلت وجرحت الآلاف ودمرت بيوت ومستقبل. الاهمال والجريمة بيكونوا كمان لما بلد وشعب غرقانين بكل هموم الدني وبعدن السياسيين والأحزاب والشخصيات العظيمة عمبتشتغل محاصصة وحماية مصالح. والله لو في قضاء كان حاكمن بتهمة القتل والتجويع الجماعي.”

وتابع: “كل تعطيل قديم وجديد مبارح واليوم لأي سبب خطيئة وجريمة. شو عملت المحاصصة الطائفية والسياسية؟ يمكن أمنت شراكة ووحدة وطنية بتوصيل كل أبناء الطوائف للجوع والفقر والهجرة. جيبو ١٤ وزير من أي طائفة عندن كفاءة وأخلاق وشيلونا من هالأزمة وبلا كذبة التقسيم الطائفي ووهمه وسخافته.”