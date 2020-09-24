عناوين الصحف ليوم الخميس 24 أيلول 2020

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الأخبار: محور التطبيع: السودان يسقط

تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى



«تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما يوحّدهم!









الديار: أزمة «المالية» أظهرت أن لبنان على شفير الهاوية.. والعيش المشترك مُعَرّض للانهيار

بعد إقناع الحريري .. الجهود الفرنسية تبدأ مع الثنائي الشيعي .. وعون معني بالتمثيل المسيحي

لودريان : مستقبل لبنان على المحك ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية



اللواء: «فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!

الإتفاق على وزير المالية بانتظار التشكيلة.. وامتعاض مسيحي من مبادرة الحريري





البناء: الثنائي ينتظر إيضاحات حول موقف الحريري وأديب من آلية تسمية وزير الماليّة / هل يمثل كلام الملك السعوديّ أولوية نزع سلاح المقاومة قراراً بإسقاط التسوية؟

عون يؤكد عزمه على ممارسة صلاحيّاته الدستوريّة في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع أديب



النهار: دورُ فرنسا المُـنـتظَر



الجمهورية: المبادرات حاضرة .. والتفاهمات غائبة

الملك سلمان: لنزع سلاح حزب الله

نداء الوطن: "الثنائي" يستلحق مبادرة الحريري... وعون "يكشّر" عن توقيعه

لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!



the daily star: Hariri’s initiative makes major headway in Cabinet stalemate



l'orient le jour: Malgré la pression internationale, le tandem chiite maintient le suspense