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عناوين الصحف ليوم الخميس 24 أيلول 2020

24
SEPTEMBER
2020
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 الأخبار: محور التطبيع: السودان يسقط

تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى

«تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما يوحّدهم!

 

 



الديار: أزمة «المالية» أظهرت أن لبنان على شفير الهاوية.. والعيش المشترك مُعَرّض للانهيار
بعد إقناع الحريري .. الجهود الفرنسية تبدأ مع الثنائي الشيعي .. وعون معني بالتمثيل المسيحي
لودريان : مستقبل لبنان على المحك ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية

 

 

 


اللواء: «فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!
الإتفاق على وزير المالية بانتظار التشكيلة.. وامتعاض مسيحي من مبادرة الحريري

 

 

 



البناء: الثنائي ينتظر إيضاحات حول موقف الحريري وأديب من آلية تسمية وزير الماليّة / هل يمثل كلام الملك السعوديّ أولوية نزع سلاح المقاومة قراراً بإسقاط التسوية؟
عون يؤكد عزمه على ممارسة صلاحيّاته الدستوريّة في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع أديب

 

 

 


النهار: دورُ فرنسا المُـنـتظَر

 

 

 


الجمهورية: المبادرات حاضرة .. والتفاهمات غائبة

الملك سلمان: لنزع سلاح حزب الله

 

 

 

نداء الوطن: "الثنائي" يستلحق مبادرة الحريري... وعون "يكشّر" عن توقيعه
لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!

 

 

 


the daily star: Hariri’s initiative makes major headway in Cabinet stalemate

 

 

 


l'orient le jour: Malgré la pression internationale, le tandem chiite maintient le suspense

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