أسرار الصحف ليوم الخميس 24 أيلول 2020

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اللواء: أسرار

همس

لاحظت مصادر دبلوماسية أن لبنان يقترب من خسارة حقّه، وحضوره في منظومة الطاقة شرقي المتوسط، في ظل الحصار الإقليمي والدولي عليه، والتخبط بأزماته السياسية.



غمز

جرى تعميم صورة لمرشح شيعي شاب، ومستقل لوزارة المالية، مع مرجع كبير، بهدف خربطة الطبخة، أو الإيحاء للجمهور بأن «الثنائي» ما يزال اللاعب الأقوى!



لغز

ما تزال المدارس في القطاعين الخاص والعام تواجه مأزقاً لجهة التعليم عن بعد أو الحضوري، ويتأرجح القرار بين الاتجاهين دون حسم بانتظار منتصف ت1.

نداء الوطن: خفايا

أجرى مرجع فرنسي كبير اتصالاً برئيس تيار سياسي فاعل وتداول معه في ضرورة حل أزمة الحكومة بالسرعة اللازمة.

تفيد المعلومات أنّ وزيراً سابقاً يلعب دوراً استشارياً يفكّر جدياً بالابتعاد عن الأضواء في المرحلة الراهنة ريثما تمرّ عاصفة العقوبات.





البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي وخلفيات الموقف الفرنسي إن الرئيس امانويل ماكرون أبعد وزير الخارجية جان ايف لودريان والدبلوماسي امانويل بون عن الملف اللبناني لتبنيهما مواقف تتطابق مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ومعاونه ديفيد شينكر بإعطاء الأولوية لمحاصرة حزب الله وليس لتسوية تشكيل الحكومة.



كواليس

توقعت مصادر أوروبية أن يعقب النجاح في تشكيل الحكومة اللبنانية عقد قمة فرنسية إيرانية وقمّة فرنسية روسية توازن بنتائجها القمم الإيرانية الروسية التركية لجهة الدورين الروسي والإيراني في المنطقة وتضمن لفرنسا تعاوناً روسياً وإيرانياً في فتح الأبواب لتحرّك فرنسي نحو سورية.