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اصابة احدى المحاميات المتدرجات بفيروس كورونا وكانت قد شاركت بحفل حلف اليمين

23
SEPTEMBER
2020
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 تأكدت إصابة إحدى المحاميات المتدرجات بفيروس الكورونا في طرابلس، والتي كانت قد شاركت بحفل حلف اليمين يوم الخميس الماضي بتاريخ 17/9/2020،

وبمتابعة من النقيب محمد المراد، الذي تمنى على جميع الزميلات والزملاء الذين كانوا قد شاركوا في حفل حلف اليمين الى حجر أنفسهم مدة 5 أيام، وإبلاغه شخصيا في حال شعورهم بآية عوارض.

وكان النقيب المراد قد تابع شخصيا الوضع الصحي للمحامية المصابة، والتي جاءت نتيجة فحصها الأول "إيجابية" ونتيجة فحصها الثاني " سلبية"، والثالثة إيجابية، ليصار حينها الى تعيين موعدٍ لإجراء فحوصات الـ PCR لمن تواجد في الحفل من الزملاء والموظفين.

وبعد الالتزام بالحجر المنزلي لخمسة ايامٍ متتالية، وبإشراف النقيب المراد، وبالتعاون مع مستشفى هيكل، تم إجراء فحص "PCR" لـ 108 ممن شاركوا بحفل قسم اليمين، بمن فيهم النقيب محمد المراد وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة: يوسف الدويهي، ريمون خطار، محمد نشأة فتال، والزميلات والزملاء المحامين، والمحامين المتدرجين الذين أقسموا اليمين، بالإضافة الى 20 فحص PCR خارج النقابة، ليكون المجموع 128 فحصا موزعا فيما بين 122 محاميا و6 من الموظفين، والتي أتت جميع نتائجها سلبية ولله الحمد.

وفِي الختام توجه النقيب المراد بالشكر العميق، لجميع من ساهم في انجاح حفل قسم اليمين، وفِي مقدمهم الرئيس الاول القاضي رضا رعد، والسادة المستشارين، واعضاء مجلس النقابة، والزميلات والزملاء الذين بإسهاماتهم ارتقى وبحسب رأي الكثيرين هذا الحفل الى الصورة الفضلى والمثلى من حيث شكله ومضمونه، وان الفرحة بهذا الحدث قد اكتملت اليوم بنتائج فحص الـ PCR والتي جاءت جميعها سلبية، ولهذا قيل :"ان السرعة في القراءة تعتمد على نوع المقروء وعلى الغرض من القراءة"، وأن " ما يعمل بسرعة لا يعمل بحكمة"، وقد قِيل : " انظر جيدا لكل خطوة وفكر منذ البداية ما قد تكون عليه النهاية"، حمى الله نقابتنا وزميلاتنا وزملائنا وحمى لبنان..

يذكر أنه قد تم إقفال مبنى النقابة اليوم الأربعاء 23/9/2020 لتعقيمه بالكامل.

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