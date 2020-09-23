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جنبلاط: لا علم لي بان المحاصصة التي جرت منذ ايام رفيق الحريري هي دستورية ومن صلب الطائف لانها تميز بين اللبنانيين

23
SEPTEMBER
2020
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أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث للـOTV أن "لا علم له بان موضوع وزارة المالية هو دستوري ولا علم لي بان المحاصصة التي جرت منذ ايام رفيق الحريري هي دستورية ومن صلب الطائف لانها تميز بين اللبنانيين."


وقال: "لم اقل ان اتصالي بالحريري من باريس لم يكن ايجابيا بل كان هناك وجهات نظر مختلفة لكن مبادرته امس تفتح مجالا كبيرا للتسوية وتسهيل مهمة الرئيس الفرنسي."


وأعتبر أن "الحياد المطلق في لبنان صعب جدا ان لم يكن مستحيلا فأرض فلسطين محتلة واسرائيل موجودة وهذا الامر يتطلب شروطا موضوعية مختلفة."


وأكّد أن "الطائف تتطلب جهودا كبيرة وتوافقا دوليا فلماذا اليوم نقفز بالمجهول لنغير الطائف ولست ادري من اين اتت هذه الفكرة."


وكشف جنبلاط أنه "لا يوافق رئيس الجمهورية على كلمة جهنم لكن اذا افشل البعض المبادرة الفرنسية فنحن سنذهب لمزيد من التأزم الاقتصادي والاجتماعي ولافق مجهول."


وتعليقا على ما يقال الا حكومة قبل الانتخابات الاميركية قال جنبلاط: ارجو للفرقاء الذين يحللون استراتيجيا انو يريحونا من الانتظار للانتخابات الاميريكية فالشعب اللبناني بحاجة لحكومة جديدة و"شو بيصير بالانتخابات الاميركية آخر همّي.


و فيما اذا كان الموقف الايراني والاميركي قد تبدل باتجاه تسهيل تأليف الحكومة قال: لا ادري لكن لا علاقة للشعب اللبناني بكامله بهذا الصراع الدولي خاصة بعدما حصل بمرفأ بيروت فليرحمونا.

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