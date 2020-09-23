المطران عطاالله حنا: نتمنى للبنان ان يتجاوز محنته وان يكون اللبنانيون على قدر كبير من الوعي والادراك لكي يفشلوا كافة المشاريع المعادية

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن هنالك مكانة كبيرة للبنان في قلوبنا فنحن نحب لبنان ونتمنى لهذا القطر الشقيق ان يكون دائما في سلام واستقرار وتقدم ورفاهية .

لقد آلمنا واحزننا ما تعرض له لبنان مؤخرا من احداث ادت الى استشهاد عدد كبير من ابنائه ناهيك عن الجرحى والدمار الهائل الذي حل بسبب الانفجار الرهيب والشرير وأعربنا عن ألمنا الكبير غير مرة تجاه ترميد بيروت بهذه القسوة غير المسبوقة من قبل.

وبدلاًا من أن نشهد تضامنًا كبيرًا بحجم هذا الاعتداء بتنا نلحظ خطابًا فتنويًّا أشدّ إيلامًا وفتكًا من وقع الانفجار الفظيع. يؤلمنا أن نرى بعضهم يستولدون خطابًا طائفيًّا ممجوجًا ومقيتًا ويحضّون على تحريض غير مسبوق من شأنه أن يمس بالسلم الاهلي في لبنان الحبيب. ولذلك، ومن منطلق محبتنا للبنان نقول لكافة المرجعيات الروحية والسياسية والاقتصادية والمثقفين والاعلاميين والمسؤولين في الدولة اللبنانية بضرورة العمل على تكريس ثقافة السلم الاهلي ونبذ الخطاب الطائفي ايا كان شكله وايا كان لونه.

لبنان لكل مواطنيه وليس لجهة دون الاخرى ولن تقوم قائمة للبنان الا من خلال وحدة ابنائه. رجاءً وقبل فوات الأوان أوقفوا كل خطاب وتحريض طائفيّ بغيض من شأنه أن يفتح نار جهنم على بلد الأرز الخالد. أناشدكم من كلّ فلبي أن اتجهوا إلى الحوار الصادق والشفاف وأنبذوا من أدبياتكم ما يدفع إلى الدمار الشامل والموت العبثيّّ. وحده الحوار والتلاقي كفيلان للم الشمل ولملمة الحطام وإيجاد الحلول المشاكل العالقة. كيف يمكن أن نضحي بلؤلؤة المشرق في سبيل مصالح نتنة؟

اتمنى على المرجعيات الروحية في لبنان بأن تقوم بدورها المأمول في توحيد الصفوف. فالخطاب الديني يفترض أن يوحّد ولا يفرّق. فلا يجوز استغلال منابر دور العبادة للتحريض على الطائفية والكراهية ونبذ الاخر .

اقول للبنانيين جميعا ولا استثني احدا على الاطلاق حافظوا على بلدكم الجميل وهذا يحتاج اولا الى ان تحبوا بعضكم بعضا فالمحبة هي التي تبني اما البغضاء فهي التي تدمر وتخرب .

اعداءدؤكم يتربصون بكم ولا يريدون الخير للبنان كما ولكافة الاقطار العربية الشقيقة لا سيما فلسطين التي تتعرض لهذا الكم الهائل من المؤامرات. فكونوا على قدر كبير من الوعي والحكمة والمسؤولية لكي تميزوا ما بين الخيط الابيض والخيط الاسود.

لست بصدد تلقينكم درسا في الحوار ونبذ الطائفية فأنتم كنتم وستبقون مدرسة في العيش المشترك والسلم الاهلي فحافظوا على هذه الثقافة في بلدكم وتجنبوا اي خطاب طائفي كيفما هو شكله وايا كان لونه لان اعداء لبنان يريدونه ان يكون مشرذما مفككا يعيش صراعات طائفية ومذهبية فأفشلوا هذه المؤامرات وانتصروا على اعدائكم بوعيكم وحكمتكم ولحمتكم .

فسلام وخير لبنان هو سلام وخير للمشرق كله ونحن من قلب مدينة القدس نرفع الدعاء الى الله من اجل ان يجتاز لبنان محنته وان يتجاوز هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وان ينتقل الى مرحلة جديدة فيها الخير والسلام والطمأنينة والتقدم والامن والازدهار وفيها الوحدة والاخوة والمحبة بين كافة مكونات لبنان الجميل.

ان جمال لبنان هو بتنوعه فلا تحولوا هذا التنوع الى مآساة وكارثة ولا تحولوا هذا التنوع الى انقسامات طائفية وكراهية واقصاء .

لبنان بلد لكل ابنائه ونرفض لغة التهميش ولغة التحريض ايا كان شكلها وايا كان لونها، اقول لكم مجددا من فلسطين وكمحب للبنان بأن حافظوا على بلدكم وأفشلوا كافة المشاريع والمخططات المشبوهة التي تستهدف هذا البلد الجميل .